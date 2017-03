Més enllà del clàssic

El balanç de clàssics de la temporada és favorable al Barça Lassa (2-1) per bé que l'única victòria blanca va ser d'aquelles que generen coïssor durant molt de temps. Avui, gairebé quatre mesos després d'aquell 18 de novembre (63-102, al Palau a l'Eurolliga), tots dos es retroben per primer cop. I, és clar, aquella cita i el seu record sobrevolaran l'ambient.

El Madrid no està gaire fi des que va alçar la copa a Vitòria. Lliga tres derrotes en la Lliga Endesa que li han fet perdre el lideratge. Això sí, el triomf de divendres contra l'Estrella Roja li deixa la feina feta a Europa, amb el bitllet garantit a play-off i, de forma virtual, entre els quatre millors. I això vol dir que podrà focalitzar l'atenció ara en la competició estatal.

Els blaugrana també s'han desconnectat d'Europa, si bé en el seu cas per haver perdut el tren dels vuit millors. Que l'únic títol a què aspiren (Lliga Endesa) no es posi en joc realment fins a mitjans de maig no significa que l'equip pugui distreure's o reservar forces. Al contrari, i més amb les estretors d'enguany a dalt de tot. Entre el primer i el setè, hi ha únicament tres triomfs. De fet, els de Bartzokas són cinquens (15-6) empatats amb el tercer, el Madrid, però amb l'Herbalife, el setè, molt i molt enganxat (14-8). I acabar la fase regular fora dels quatre primers llocs implica a priori afrontar totes les sèries de play-off amb el factor pista en contra, hàndicap que penalitza especialment a quarts amb les sèries a tres partits.

No és només la dificultat de la cita d'avui, sinó el calendari que ha d'afrontar el proper mes i mig. En aquests set duels, se les haurà amb cinc equips de play-off i la visita a Badalona diumenge que ve al migdia serà delicada ja que el Barça haurà jugat a Istanbul contra el Darussafaka, divendres al vespre. De moment, i al contrari que en l'Eurolliga, els blaugrana acrediten un balanç positiu contra els equips de la part alta, en la Lliga Endesa (5-3). Això sí, tan sols hi ha arrencat una victòria a fora, a la pista del Baskonia.