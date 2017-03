La Penya paga un mal tercer quart a Màlaga (77-74)

El Divina Joventut ha deixat escapar una bona oportunitat de donar la sorpresa a Màlaga on ha perdut (77-74) per culpa d'un mal final del tercer quart on ha arribat a perdre de 17 punts (69-52). Tot i reaccionari i situar-se a tres punts a manca de 20 segons (75-72) la remuntada es va quedar sense premi perquè va arribar tard. Quant al matx, la Penya, sense Dimitrijevic que ha estat baixa per problemes musculars, ha començat malament encaixant un parcial de sortida de 8-0. Però l'entrada a pista de Terry Smith, que reapareixia després d'uns últims partits lesionats, ha donat el punt d'intensitat necessària per augmentar el nivell de joc i igualar les forces d'un Unicaja més físic. Ràpidament la Penya s'ha posat dins el matx (12-8) i a partir de llavors els malaguenys han començat a tenir dubtes sobretot en atac. Plaza, que ha fet rotacions pensant en el partit de dimarts a Krasnodar contra el Lokomotiv Kuban a les semifinals de l'Eurocopa, no ha trobat solucions i els verd-i-negres han capgirat el resultat arribant al descans amb avantatge (31-36) tot i el desencert en el triple, una de les principals armes dels de Diego Ocampo (2/10). Al segon temps l'Unicaja ha sortit llançat amb una nova gran sortida de 9-0 que ha provocat el temps mort de Diego Ocampo (40-36). Però els verd-i-negres enlloc de reaccionar s'han enfonsat davant les individualitats andaluses que en els últims tres minuts del tercer quart ha trencat el matx agafant 13 punts de renda i carregant amb quatre faltes a Jordan mentre Stutz ja estava eliminat a la banqueta -la Penya ha acabat jugant molts minuts amb Abalde i Gielo de pivots-. El darrer quart ha estat de pur tràmit amb els de Joan Plaza arribant a dominar de 17 punts (69-52). Diumenge vinent la Penya rebrà el Barça al Palau Olímpic.