Naufragi del MoraBanc Andorra a Múrcia (77-53)

El MoraBanc Andorra ha patit la desfeta més important de la temporada aquest migdia a Múrcia (77-53), on ha encaixat la desena derrota com a visitant. L'equip de Joan Peñarroya ha estat una ombra del que es mostra tan sòlid com a local (acredita un 9-1) i ha anat a remolc des de l'inici (19-2) sense connectar mai amb Shermadini i amb els seus bases superats una vegada rere l'altra per Facundo Campazzo. Superat en el rebot i sense cap encert (16/53 en tirs de camp) els andorrans ho tenien tot perdut a mitjan segon quart (40-14). Només Shermadini (12) i Stevic (10) han anotat en doble dígit. Campazzo (15 i 5 assistències), Antelo (15 i 9 rebots), Baron (12), Delía (10) i Rojas (9 rebots) han estat més sòlids.