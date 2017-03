Un Manresa sensacional (87-82)

L'ICL Manresa ha superat aquest migdia el Baskonia (16-7) per 87-82 i ha sumat el quart triomf de la temporada (4-19), el tercer a casa i el millor en molt de temps. Valent, obstinat en les variables d'esforç, primmirat amb la pilota –només quatre de perdudes al final del tercer quart– i amb la facultat de percebre en cada moment quin era el jugador a seguir en atac, l'equip d'Ibon Navarro ha obsequiat els aficionats bagencs amb un migdia sensacional. Pere Tomàs i Lluís Costa han anotat 14 punts.

L'enfrontament ha arrencat amb més intencions que ritme, amb l'ICL cercant Rey al pal baix i el Baskonia intentant obrir el partit des de la transició. Però en tots dos casos ha estat el desencert el que ha acompanyat els equips (5-8, 7'). Les rotacions de Sito Alonso han assistit el seu equip, però els manresans, atents en el rebot i curosos amb les possessions, no s'han empetitit –12-16 al final del primer quart. Al contrari, han vist quin era el camí: evitar el cinc contra cinc i, si no era possible jugar a camp obert, no allargar els atacs posicionals. I des de l'atreviment i el criteri, el Nou Congost ha vist els millors vint minuts de l'equip aquesta temporada, abans i després del descans.

Mossegant el rebot i forçant sempre l'ofensiva contra defensa desorganitzada, l'ICL ha anat trobant inspiracions (Tomàs, Cakarun, Suggs i Costa), i el marcador no l'ha contradit perquè defensivament ha anat creixent: 21-18 (13'), 30-23 (16') i 40-30 (descans). En la mitja part, tot i el 36% d'encert el Manresa havia perdut tot just una pilota i governava el rebot amb contundència: 25-18 amb un 10-15 a la cistella visitant. Òbviament, l'entitat del rival feia pensar en una única cosa: tot estava per fer.

Tornant de la pausa llarga, però, conscient de l'oportunitat que tenia, l'ICL ha sortit a jugar pensant només a insistir en el que l'havia propulsat durant el segon quart. Sense vacil·lacions (47-34), sense especular (60-45, 28'). Amb un Costa fenomenal. L'equip basc, orfe d'encert, tremendament incòmode davant l'activitat defensiva local, amb prou feines ha aturat el cop i el Nou Congost, dempeus, es fregava els ulls al final del tercer quart (70-53).

I més que ho ha fet, després de l'últim. No pas perquè el seu equip hagi continuat jugant de cine –per bé que el màxim avantatge ha arribat aquí (74-54, 32')–, sinó perquè, tot i perdre el punt d'encert i confiança que l'havia acompanyat en el segon i el tercer (76-60, 35'), no ha cedit ni un mil·límetre en la rereguarda. Un fet que ha evitat que el Baskonia, capficat en el seu desencert des de la llarga distància (5/28), arribés mai a creure's que podia remuntar, ni quan s'ha situat 80-71 amb dos minuts per jugar.

El proper partit de l'equip del Bages és diumenge a Las Palmas contra l'Herbalife.