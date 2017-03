Llull frustra el Barça Lassa (76-75)

El Barça Lassa s'ha quedat amb la mel als llavis, a Madrid. Després de fer una de les actuacions més sòlides del present curs, ha acabat sucumbint en el darrer segon en el clàssic, víctima d'una cistella (una més) de Sergi Llull (76-75). Els de Bartzokas acrediten 15-7 i cauen al sisè lloc de la Lliga Endesa. Això sí, tenen el segon a un triomf.

Que l'equip tenia ganes de fer-se valer ho ha posat de manifest des de l'inici, jugant amb pausa, intensitat i jerarquitzant el rebot (12-20, 4'). Però, a poc a poc, el Madrid ha apujat el to defensiu i, amb l'entrada de Doncic, ha trobat la manera de posar un ritme més viu al partit. Els blaugrana patien per anotar i, sense Tomic, no tenien referència interior. Tot ha derivat en un abús del triple (0/8 en el segon quart), que no li ha fet cap bé i, a la mitja part, el desavantatge era gran (47-36).

A la tornada dels vestidors, l'equip ha recuperat el fil del primer quart. Ha tornat a ser actiu al darrere, a dominar el rebot i ha minimitzat les pèrdues per evitar que els blancs trobessin punts fàcils. I, de mica en mica, punt a punt s'ha situat a un, arran d'un triple d'Eriksson (66-65, 36'). Ni la poca contundència per tancar el rebot a la seva anella ha penalitzat el Barça Lassa, que ha trobat en Tomic el trumfo per jugar-se els seus darrers atacs, i arribar a la recta final per davant (74-75). Però Llull tenia l'última paraula i, com és habitual, no ha perdonat.

En els blaugrana, han destacat Perperoglou (16 punts) i Tomic (14, 8 rebots i 4 assistències).