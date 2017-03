Marc Gasol supera el seu germà Pau (104-96)

Els Grizzlies de Marc Gasol (16 punts, 5 rebots i 7 assistències) han superat els Spurs de Pau Gasol (8 punts, 9 rebots i 1 assistència) i els de Memphis són pràcticament equip de play-off quan encara resten 12 jornades per acabar la lliga regular. Ha estat el seu duel numero 22 que, de moment, domina el Pau 12-10. Els millors del duel han estat Conley (19 punts) i Randolph (18) per part dels Grizzlies i Leonard 822) i Aldridge (21) per part dels Spurs. Per la seva banda, els Warriors han tornat a donar espectacle aquesta matinada contra els Bucks d'un Antetokounmpo erràtic (9 punts). L'estrella ha estat Stephen Curry amb 28 punts i una sèrie de 6/8 triples ben secundat per Klay Thompson (21 punts i 3/6 triples). Tampoc han fallat els Thunder que ja són cinquens a la conferència després de no donar opció als Kings. Westbrook s'ha quedat a dos rebots d'un nou triple doble (28 punts, 10 assistències i 8 rebots). Qui està arribant al final del curs en plena forma és James Harden. Aquesta matinada ha fet un altre triple doble amb xifres d'MVP (40 punts, 10 rebots i 10 assistències) en la victòria contra uns Nuggets que ha tingut set jugadors amb 10 punts o més anotats. Ridícul dels Cavs a l'Staples Center. Sense LeBron, ni Irving, ni Love ni Korver els de Cleveland han estat una joguina en mans d'uns Clippers liderats per Blake Griffin (23+8+4). Chris Paul molt discret (5+4+7). Els Blazers s'han passejat per Atlanta on el millor ha estat Ilyasova (23 punts). Pels de Portland el tàndem Lillard (27) i McCollum (22) ha estat el més destacat. Els Wizards han pescat un triomf a la pista dels Hornets mentre els Bulls, amb Jimmy Butler (23) i el sorprenent Portis (22) han conduit la victòria dels de Chicago.