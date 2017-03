Ja toquen el ‘play-off'

Els Grizzlies de Marc Gasol (16 punts, 5 rebots i 7 assistències) van directes al play-off. Els de Memphis ja han superat la mala ratxa de cinc derrotes que van acumular i que han tallat en sec amb quatre triomfs seguits que fa que la diferència ara mateix sobre els Blazers –nou triomfs abans de la jornada de la matinada passada– sigui pràcticament definitiva quan només falten 12 partits. Els Grizzlies van superar els Spurs de Pau Gasol (8 punts, 9 rebots i 1 assistència). Ha estat el duel numero 22 entre els germans Gasol, amb un balanç de 12 victòries de Pau i 10 de Marc. Els millors del duel van ser Conley (19 punts) i Randolph (18) per part dels Grizzlies i Leonard (22) i Aldridge (21) per part dels Spurs. Per la seva banda, els Warriors van tornar a donar espectacle contra els Bucks d'un Antetokounmpo erràtic (9 punts). L'estrella va ser Stephen Curry amb 28 punts i una sèrie de 6/8 triples ben secundat per Klay Thompson (21 punts i 3/6 triples). Tampoc van fallar els Thunder, que ja són cinquens de la conferència. Westbrook es va quedar a dos rebots d'un nou triple doble (28 punts, 10 assistències i 8 rebots). Un altre crac de la lliga, James Harden, va fer el quart triple doble seguit amb xifres d'MVP (40 punts, 10 rebots i 10 assistències. Ridícul dels Cavs a l'Staples Center i crítiques per haver donat descans a les seves estrelles. Sense LeBron, ni Irving, ni Love ni Korver els de Cleveland van ser una joguina en mans d'uns Clippers liderats per Blake Griffin (23+8+4). Chris Paul, molt discret (5+4+7).