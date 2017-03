El Barça aigualeix la festa

Si diem que estaven junts Pablo Iglesias, Oriol Junqueras, Artur Mas, Xavier García Albiol i Dolors Sabater tots ho relacionaríem amb un acte polític. Doncs no. Ahir es van trobar per donar suport al Joventut el dia que se celebrava la primera lliga de la història del club, el 1967. I tota la festa verd-i-negra la va aigualir un Barça que va destrossar el Divina Joventut amb una defensa intensa i deixant els de Diego Ocampo en sis punts en el tercer quart amb un parcial increïble de 6-29. La diferència es va disparar fins als 32 punts (34-66) i a partir de llavors tothom resava que el derbi s'acabés com més aviat millor perquè estava mes que decidit. El Barça agafa oxigen per construir el futur a l'ACB i a la Penya li va tocar viure una jornada fatídica perquè els tres rivals directes –Obradoiro, Betis i Múrcia– van guanyar. Els verd-i-negres tenen ara dues finals seguides: diumenge a Sevilla i després reben l'Obradoiro, que aquest cap de setmana descansa. Dues finals que marcaran el futur.

I el futur del Barça s'ha de centrar en l'ACB perquè de l'Eurolliga demà podria quedar-ne fora matemàticament. Els blaugrana, però, estan trobant jugadors que estan fent passos endavant com Koponen i Perperoglou. A més, la placidesa del matx va fer que Bartzokas pogués donar molts minuts a Navarro, que va reaparèixer després d'haver estat operat d'apendicitis.

L'inici del matx va ser igualat fins al 18-14. Va ser llavors quan el Barça va fer un parcial de 2-15 i va obrir forat (20-29). Tot i així els verd-i-negres van retallar la diferència abans del descans (28-32). Però la sortida de vestidors va ser sorprenent. Un 0-9 del Barça va provocar un temps mort de Diego Ocampo (28-41) però el parcial va seguir creixent: 0-20. Allà van aparèixer totes les mancances locals i l'eclosió del Barça, que va saber aprofitar les nombroses pèrdues de la Penya -17 en els primers 15 minuts- per passejar-se. El Barça supera el Madrid.