Ricky Rubio, decebut

Gerra freda per als TWolves (28-41) de Ricky Rubio (10 punts, 14 assistències) que han encadenat la seva tercera derrota (123-109) en un tram molt important de la temporada, aquesta vegada a domicili contra els Pelicans (29-41). "En aquesta gira hem jugat com si ens donés tot igual, és culpa nostra que afrontem els partits com si no fossin importants quan han estat en realitat els més importants de tota la temporada", ha declarat el base català, decebut perquè a falta d'un miracle els TWolves sumaran tretze anys veient els play-off des de la televisió, dotze acreditant menys del 50% de victòries durant la temporada. Dur correctiu, doncs, per als homes de Tom Thibodeau que han arribat a estar tretze punts per sobre durant el segon quart (37-50), però que no han pogut evitar la remuntada d'uns Pelicans que comencen a funcionar —4 victòries en els darrers 5 partits— però que també arriben tard a la cita amb el play-off.

D'altra banda, una gran actuació de Pau Gasol (22 punts, 9 rebots) ha sotmès els Kings (27-43) i ha reconduït els Spurs (53-16) a la senda de la victòria (118-102). Els de Cleveland també han aconseguit guanyar, després de la polèmica de la jornada passada en la que van descansar les seves estrelles. Lebron James (34 punts, 6 rebots, 7 assistències) i Kyrie Irving (46 punts, 2 rebots, 3 assistències) han liderat els Cavaliers (46-23) i han passat per sobre dels Lakers (20-50), en un partit en què ha fet història la jove promesa D'Angello Russell (40 punts, 2 rebots, 6 assistències) i s'ha convertit en el laker més jove —21 anys— en arribar als 40 punts. La sorpresa de la jornada ha estat la victòria (105-99) dels Sixers (26-43) contra uns Celtics (44-26) que han trobat a faltar Isaiah Thomas, en un partit en què Brett Brown ha beneït l'actuació de Sergio Rodríguez (9 punts, 7 assistències).