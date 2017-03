A can Barça també hi ha bones notícies tot i la situació que viu l'equip en l'Eurolliga, en la qual estan virtualment fora dels quarts, i avui viatgen a Madrid amb el dubte de Faverani. Una de les bones noves en els darrers partits està sent que hi ha diversos jugadors que estan fent un pas endavant. Sobretot al perímetre. Víctor Claver, per exemple, acumulava a l'ACB 14 partits en què anava del -4 al 4 de valoració. En els últims cinc partits ha tingut, en canvi, una mitjana de 11,4 de valoració quan havia acreditat un pobre 3,5 en els primers 15 partits de lliga. Un altre dels jugadors que està mostrant més regularitat que a l'inici és Petteri Koponen, que ha valorat 18,3 en tres dels últims quatre partits. A més, el finlandès ha fet una cosa difícil de veure: no fallar cap tir. De fet, ell mateix ja ho va fer contra l'UCAM Múrcia amb 4/4 de dos, 3/3 triples i 6/6 lliures fet que va suposar la màxima anotació de la història de l'ACB en un partit sense error en el tir. Però qui està exercint de líder és Stratos Perperoglou, que ha vist clarament que a l'equip li feia falta fer un pas endavant.

El grec, que va tenir una lesió al bessó intern de la cama esquerra que li va comportar quasi dos mesos de baixa, encadena cinc partits arribant o superant els 10 de valoració –tres a l'ACB (Múrcia, Madrid i Penya) i dos en l'Eurolliga (Unics i Darussafaka)– jugant a un gran nivell. Perperoglou, que té 32 anys, ha estat molt ambiciós quan se li ha preguntat si el Barça ha de pensar ja en el curs vinent: “Estarem preparats per aixecar l'ACB, queda molt per jugar-se, si quedem eliminats d'Europa jugarem un partit per setmana i això voldrà dir poder entrenar-nos mes i recuperar físicament alguns dels jugadors que estan tocats.” Perperoglou va reconèixer que està en un moment dolç: “Tinc confiança i l'equip està creixent alhora, estem molt vius tot i la delicada situació que vivim en l'Eurolliga.”