Un test de mentalitat

Amb les vibracions del triomf de diumenge a Badalona i el record del partit jugat a Madrid fa deu dies, en tots dos casos localitzats dins del rang de les bones sensacions, el Barça Lassa disputarà avui (21h, Esport3) el seu penúltim partit fora de casa en l'Eurolliga. Ja és matemàtic que serà així després que ahir l'Anadolu Efes, l'únic cordó que l'unia amb els vuit primers classificats perquè li tenia guanyada la diferència de punts particular, derrotés el Zalgiris a Kaunas i obtingués la quinzena victòria –el Barça en té deu i li queden quatre partits per jugar.

Contra el Madrid, que jugarà per assegurar-se l'avantatge de camp en el play-off per bé que és un fet que ara mateix no està tan fi com fa un mes, l'equip blaugrana buscarà un resultat positiu contra un equip de gamma alta per començar a enfocar l'últim tram de temporada en una millor disposició anímica. Vitor Faverani, amb problemes en un genoll, es va quedar a Barcelona, mentre que per part de l'equip local entra Trey Thompkins i, tot i que està recuperat, és difícil que reaparegui Andrés Nocioni.

Dos a dos