Pau acaba d'enfonsar els TWolves de Ricky

En la seva visita a Minnesota, els Spurs (54-16) de Pau Gasol (11 punts, 6 rebots, 2 assistències) han aconseguit la victòria (93-100) contra els TWolves (28-42) de Ricky Rubio (9 punts, 7 rebots, 7 assistències), en un duel en què cap dels dos catalans han ofert una versió massa brillant del seu joc. Com en moltes altres ocasions aquesta temporada, els homes de Tom Thibodeau han deixat escapar un partit que al descans tenien controlat (51-42). Durant els últims dos minuts del darrer quart no han aconseguit anotar cap punt (0-8) i els Spurs, forts en defensa i amb un gran Kawhi (22 punts, 3 rebots, 4 assistències), els han passat per sobre.

D'altra banda, els d'Oackland han defensat la seva condició de líder a l'oest en la seva visita a Dallas. Els homes de Steve Kerr, després d'aquell tram infernal que els va portar a jugar vuit partits en tretze dies, han tornat a recuperar bones sensacions. La victòria (87-112) dels Warriors (57-14) contra els Mavs (30-40) és la 5a consecutiva, la 28a a domicili de la temporada. Un altre rècord, doncs, per als de Texas, que acrediten 90 victòries a domicili en les darreres tres temporades, fet que ningú havia aconseguit abans.

A cops de puny

Serge Ibaka i Robin López han protagonitzat la baralla més violenta de l'any a l'NBA. Ambdós jugadors, que per sort han estat separats a temps per altres companys i assistents, han estat expulsats del partit per conducta antiesportiva i possiblement seran sancionats.

Mor Jerry Krause