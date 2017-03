El Barça Lassa no té res a fer a Madrid (85-69)

Ja eliminat, al Barça Lassa li queda tancar tan bé com sigui possible el seu periple per l'Eurolliga actual. Però l'equip no ha donat la talla aquest vespre a la pista del Madrid i hi ha perdut clarament, sense cap possibilitat de victòria (85-69) i amb Bartzokas expulsat a poc d'arribar a mitja part per dues tècniques quasi seguides.

Amb Diagné a la pista, dotant d'energia i rebot la pintura, els blaugrana s'han refet d'un inici titubejant i han posat l'alè al clatell del rival (22-20, 14'). Però el treball al darrere no ha tingut continuïtat i els locals han començat a fer sang, a prop de cistella. I si no s'ha distanciat més enllà d'un +12 (37-25), ha estat per la seva falta d'encert des del perímetre (1/9 triples en el segon quart). A la mitja part, 41-27.

Després de la represa, el partit ha derivat en un intercanvi de cops, des de la llarga distància. Al Barça Lassa li ha servit per evitar que el rival s'escapés en el marcador, però no per tornar al partit. Quan ha perdut encert i han reaparegut els errors no forçats, l'escletxa s'ha tornat a obrir (76-57, 34'). I els darrers minuts han estat insulsos. Per als blaugrana, el millors han estat Rice i Tomic amb 12 punts cadascun, i en Madrid, Llull, amb 21 i 6 assistències.

El proper compromís del Barça Lassa serà divendres al Palau Blaugrana contra l'Estrella Roja, també d'Eurolliga (21 h).