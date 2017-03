Westbrook, el rei del triple doble

Que Russell Westbrook està cridat a entrar en la història no ho dubta ja ningú. El base nord-americà és un dels jugadors més regulars de l'NBA en aquest moment i acredita números d'estrella mundial. Aquesta matinada, en la victòria (122-97) dels Thunder (41-30) contra els Suns (26-45), Westbrook (18 punts, 11 rebots, 14 assistències) s'ha reivindicat com a candidat a l'MVP, ha sumat un altre triple doble (35) i, a falta d'onze jornades, té més a prop que mai el rècord d'Oscar Robertson (41). De fet, Westbrook ja es pot considerar el rei del triple doble, perquè ningú ha fet mai el que ell ha aconseguit aquesta matinada: el triple doble perfecte. Amb 6/6 en tirs de camp i 6/6 en tirs lliures, el californià ha posat el seu nom al primer triple doble sense cap errada de tota la història de l'NBA.

D'altra banda, els de Cleveland veuen perillar el lideratge a l'est. En una nit gris per a Lebron James (18 punts, 6 rebots, 5 assistències), els Cavs (46-24) han caigut derrotats (126-113) contra els Nuggets (34-37), que s'aferren al play-off a l'oest, i els Bulls (34-38), liderats per un gran Mirotic (28 punts, 5 rebots, 2 assistències), han aconseguit una important victòria (117-95) contra els Pistons (34-38), i amenacen en fer-se amb la vuitena plaça a l'est, en mans dels Heat (35-36).

S'aviva la polèmica

Després de que el comissionat de l'NBA, Adam Silver, enviés dilluns un comunicat a tots els propietaris de les franquícies advertint-los de possibles sancions si els equips no comuniquen els descansos dels seus jugadors amb prou antelació, Lebron James ha avivat encara més el debat dient: "El meu objectiu no és jugar tots els partits, sinó guanyar el títol. Popovich porta fent-ho deu o quinze anys i tot el món diu que és el més intel·ligent que ha fet mai en la seva vida, però descanso jo un parell de partits i es munta aquest enrenou."

Un partit de sanció