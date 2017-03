Una qüestió d'orgull

El Palau no està avesat a la derrota sistemàtica, ni encara menys, a veure des de la televisió l'hora de la veritat en l'Eurolliga. Enguany i des del primer dia, el torneig se li ha entravessat, al Barça Lassa, i quan falten tres partits per al final de la fase regular, l'equip està fora de la competició. I, el pitjor de tot, de mala manera.

Que l'eliminació ja s'hagi consumat no vol dir que els duels s'hagin de llençar a les escombraries. Ni el tècnic, ni la plantilla van estar a l'altura dimecres a Madrid, i el que toca avui és netejar la imatge i guanyar. En un curs en què el titubeig ha estat constant, també a casa –el bagatge al Palau en l'Eurolliga és de 7-6–, acabar bé el periple europeu davant l'afició és vital perquè tota la situació no s'acabi enverinant més. Queden dues cites, avui contra l'Estrella Roja i la setmana que ve contra el Maccabi. De cara a avui, el tècnic, Georgios Bartzokas, té les baixes ja sabudes de Doellman i de Faverani, que no s'ha recuperat encara de les molèsties al genoll.

L'Estrella Roja és l'antítesi blaugrana. Amb un pressupost de mínims, té a tocar la segona presència seguida en el play-off. Tot i tenir un bon coixí, la visita en l'última jornada a la pista del Darussafaka l'inquieta i, per tant, ho vol tenir tot estacat abans. Per això, arribarà amb el ganivet entre les dents a la recerca del triomf, un motiu més per al Barça Lassa per no refiar-se. Stefan Jovic, la seva brúixola, no és probable que reaparegui, si bé ha viatjat amb l'expedició sèrbia a Barcelona. El base s'ha perdut els últims quatre partits europeus, per molèsties a l'esquena.