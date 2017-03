La necessitat és visitant

La fase regular afronta ja el tram decisiu i, per dalt, només està garantida la presència al play-off de l'Avenida i l'Spar Citylift. Encara hi ha quatre bitllets per repartir i sis aspirants que en seran cinc al final de la jornada, ja que el perdedor del Campus Promete-Guipúscoa quedarà fora de la cursa. Tots els duels es disputaran avui, a la mateixa hora (19 h).

Les circumstàncies de cada equip marquen, i molt, el duel català de la categoria, a Fontajau. La derrota de dimecres a Salamanca va ubicar l'Spar Citylift Girona invariablement en la segona posició i, per tant, la finalitat de les d'Èric Surís ja és només posar a to la maquinària a la recerca de l'estat de forma òptim pel play-off. Per al Cadí la Seu, en canvi, el partit és clau. Les cinc victòries seguides l'han propulsat en la classificació, i l'han carregat d'il·lusió per obtenir el que seria el tercer play-off en els darrers cinc anys. A més, li trauria el pòsit d'agror per l'eliminació de la copa gairebé en el darrer sospir. Per a les de Joan Carles Pie, els comptes són fàcils i, si guanya els dos partits que li queden –en l'última jornada, rep el Bembibre, que no s'hi jugarà res–, el disputarà. Fins i tot, li pot valer un triomf sempre que no entri en un triple empat amb l'Araski, que té el mateix balanç (13-11).

Es dona la circumstància que el Cadí la Seu s'ha imposat en els dos precedents del curs, el setembre en la final de la Lliga Catalana (71-57) i en la primera volta de la LLF (68-64). Això sí, els dos partits els va disputar com a local. En aquest sentit, l'Spar Citylift té també l'estímul de derrotar per fi un dels dos equips que encara no ha pogut vèncer aquest curs. L'altre és l'Avenida. Per part de les lleidatanes, és baixa Svenja Brunckhorst, per una gastroenteritis.