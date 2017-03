70 punts de somni

Hi ha dies que hi ha jugadors que semblen tocats per la mà de Déu. I l'escorta dels Suns Devin Booker, de només 20 anys, es va enfilar fins als 70 punts en una exhibició sense precedents en la franquícia. És el sisè jugador de la història que ho aconsegueix en un partit oficial de l'NBA, juntament amb mites com Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson i Elgin Baylor. Booker, que en va anotar 51 després del descans, va acabar amb una sèrie de 17/29 tirs de de dos, 4/11 triples i 24/26 lliures. El seu equip, però, va acabar perdent a la pista dels Celtics, tot i que Booker fes més de la meitat dels punts del seu equip (130-120).

També van jugar els TWolves de Ricky Rubio (19 punts i 15 assistències), que van caure a la pista del segon pitjor equip de l'NBA: els Lakers. Els californians van trobar en Clarkson la seva gran referència (35 punts). Per als de Minnesota, Wiggins va acabar amb 36 punts. Els Warriors, encara sense Durant, van encadenar la seva sisena victòria consecutiva, amb Stephen Curry anotant 27 punts i establint el seu rècord d'assistències aquest curs (12), ben secundat per Green (23). I qui està arribant al tram final imparable és un dels candidats a MVP de la lliga, James Harden. Contra els Pelicans va acabar amb 38 punts i 17 assistències i ja ha superat els 2.000 punts i les 800 assistències en una temporada, cosa que només han fet tres jugadors. Feia quaranta anys que no ho aconseguia ningú. Harden va neutralitzar els 29 punts de Cousins i els 33+16 d'Anthony Davis. Va ser insuficient l'exhibició de Butler per als Bulls, que van perdre a Chicago contra els Sixers. Els de Philadelphia van estar liderats pel futur rookie de l'any, el croat Saric (32 punts i 10 assistències). Els Cavs de LeBron James no van fallar a la pista dels Hornets, amb 32 punts del líder dels de Cleveland; i una altra estrella, Antetokounmpo (34 punts), va conduir els Bucks a superar els Hawks. En els Nuggets, Jokic continua intractable (30 punts, 17 rebots i 5 assistències) i Denver s'acosta als play-off.