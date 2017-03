D'ajudants de Plaza a primers espases

Sevilla va unir durant dues temporades (2009-2011) Zan Tabak, actual tècnic del Betis, i Diego Ocampo, entrenador de la Penya. Van ser els ajudants de Joan Plaza en unes temporades inoblidables, com explica l'ara tècnic verd-i-negre: “Va ser una etapa personalment i professional molt bonica. La clau va ser estar junts molt temps de manera continuada. Van ser sis anys amb uns inicis molt difícils perquè vam anar gairebé tota la temporada últims i al final ens vam salvar. Em recorda una mica el que estem vivint aquest any a Badalona. Van ser, com dic, uns inicis complicats, però a poc a poc amb la continuïtat de la gent, amb el president, el treball en equip, des de Juan Llaneza, els entrenadors, primer amb Pedro [Martínez] i després amb Joan i Aíto, es va fer una base sòlida de jugadors que venien del planter com Porzingis, Burdjanadze, Satoransky, Balvin, Sastre o Radicevic. El treball dia a dia porta a aconseguir resultats.” Per la seva banda, Tabak explica els seus records d'aquella època: “Anàvem a jugar a pàdel i a sopar amb Joan però teníem poc temps per fer coses perquè treballàvem molt.” El tècnic croat explica una curiositat sobre l'afició: “Hi havia seguidors que eren del Sevilla que ara que som del Betis no venen a San Pablo però crec que són pocs.”

Ocampo subratlla la feina de Tabak per arribar a ser primer entrenador i trencar l'etiqueta dels exjugadors que fan el salt sense guanyar-s'ho: “Com a tècnic ha fet una carrera per consolidar-se. Va estar d'ajudant a Madrid, a Sevilla, després va estar a la LEB, va anar a Polònia... Ha fet un llarg camí de formació per arribar a l'ACB. És admirable que un jugador que ha estat campió de l'NBA hagi fet una formació tan àmplia i tot i estar fent bona feina al Betis no és fàcil per a ningú.” Tabak deixa clar que Ocampo no pot fer més: “Volem guanyar sempre i a vegades s'ha de mirar el que tenim, Ocampo està fent un treball excel·lent i està traient molt suc de l'equip”.

