L'Spar, molt superior

La victòria se la va emportar qui menys la necessitava, però el Cadí la Seu continua depenent d'ell mateix per ser en el play-off. De fet, el disputarà si derrota el Bembibre a casa la setmana que ve. I, fins i tot, el podria jugar perdent sempre que l'Spar Citylift Girona vencés a domicili el Guipúscoa.

Quant al duel, les gironines van dominar-lo a partir del tercer quart, imposant la seva capacitat física. Això va col·lapsar totalment l'equip lleidatà i el va deixar sense cap possibilitat de reacció. És el primer cop en l'actual curs –de tres enfrontaments– que les locals s'enduen el duel de rivalitat catalana.

Leo Rodríguez va arrencar convertint en or tot el que tocava, però la iniciativa la va agafar ben aviat el Cadí. Amb la grapa al darrere i la producció de Tirera, imparable fins i tot per a Coulibaly per la seva gamma de recursos a prop del cèrcol i en el tir de mitja distància (10-14, 7'). Contenir-la va ser missió impossible en el primer quart –la interior de Mali ja duia 12 punts en el primer descans–, però a l'altre costat, Coulibaly feia feina, amb la lluita habitual. I l'equip gironí no perdia el rival de vista.

Un canvi defensiu ordenat per Èric Surís –una zona 2-3 amb Alminaite ocupant la zona, al mig– va paralitzar l'atac lleidatà que, en el 5 contra 5, ni feia circular la pilota ni trobava tan fàcilment Tirera. Això sí, aprofitava qualsevol escletxa o mínim error de l'Spar Citylift –una pèrdua o un mal balanç– per castigar-lo amb transicions ràpides. Entre això i que l'ofensiva local no era tampoc fluïda, l'efecte de la defensa zonal es va acabar diluint (23-27, 16'). En tot cas, amb defensa individual i el canell de Peters, van arribar a la mitja part amb un lleuger avantatge (33-30).

La tornada de vestidors va suposar un punt d'inflexió en el partit. I no només per localitzar per fi Jordana i Ibekwe en atac –ni un punt entre les dues en els dos primers quarts–, sinó perquè la seva intensitat va fer mal al Cadí la Seu, i va generar un primer forat (43-36, 24'). Joan Carles Pie, tècnic visitant, va sol·licitar un temps mort a la recerca de la reacció i, si bé el Cadí va intensificar l'agressivitat sobre la pilota, no va poder tornar. Bàsicament, perquè l'Uni no va recular i, a banda de l'encert, també havia assolit el domini en el rebot en les dues anelles, amb Alminaite lluint. Tot plegat va desembocar en un +14 al final del tercer període, amb un triple de Peters.

L'equip, amb el rival ja abaixant els braços, es va desbocar a l'inici de l'últim i va adquirir una distància impensable abans de l'enfrontament (70-44, 37'). I el Cadí va aprofitar els darrers minuts per maquillar una mica la desfeta.