Canvi de ritme des de la banqueta

El Barça va procurar-se ahir un migdia plàcid, sense angoixes de més, que tal com està el pati al Palau no és poca cosa. Va fer-ho demostrant consciència de classe, coneixement del tipus de rival al qual s'enfrontava.

El MoraBanc Andorra viu la vida de mitja pista endavant i sempre vol anotar una cistella més, i quan ha de menester la defensa per simplificar els problemes fa tard perquè defensar no forma part de les seves prioritats. El Barça ho sabia i, si bé va tenir dificultats amb Shermadini en el primer quart, va aplicar-se al darrere per guanyar-li la partida. Va esforçar-s'hi sabedor que en atac, ahir, amb poca cosa trobaria bones situacions.

Dues velocitats