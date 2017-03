Triomf amb un valor triple

Cinc mesos ha hagut d'esperar el Divina Joventut per tornar a assaborir una victòria a domicili. No ho feia des del 30 d'octubre a Manresa, en l'únic triomf sumat fins ahir. Però els verd-i-negres van assaltar el pavelló San Pablo i, a més, recuperar el basket average –88-94 al Palau Olímpic en la primera volta–. La primera final dels de Diego Ocampo es va saldar amb nota. Ara falta rematar la feina diumenge a Badalona contra l'Obradoiro, que aquesta jornada no jugava. Qui sembla tocat és el Betis, que només veure el calendari que li resta pot posar-se a tremolar: ha de jugar a les pistes del Baskonia, el Madrid, l'Obradoiro i l'Unicaja i rebre el Bilbao, el València, el Barça i el MoraBanc.

El primer quart va arrencar amb moltes imprecisions, nervis, respecte i 11 pèrdues entre tots dos equips (15-13). Però en el segon els verd-i-negres van anul·lar totalment els andalusos, que només van fer una cistella en joc, i en l'últim segon. El parcial de 5-21 va ser definitiu. Al descans el marcador era inesperat (20-34). En el tercer quart la Penya semblava fer l'estirada definitiva (30-48). Però van aparèixer els fantasmes i els dubtes quan els andalusos van situar-se a sis punts a 4:50 (49-55). Però Vidal va dir prou amb un triple decisiu, i un 2+1 de Ventura en el darrer segon de possessió i un triple de Sàbat van ser l'estocada definitiva. El de Llagostera i Abalde van ser determinants. I el Betis, que va oferir una imatge lamentable, va llançar la tovallola.

Crits de “«Tabak, vete ya»”