Popovic enfonsa més l'ICL Manresa (82-90)

La jornada d'avui ha deixat l'ICL Manresa tocat de mort. Al triomf al migdia del Divina Joventut a Sevilla, s'hi ha afegit la derrota pròpia, al Nou Congost davant el Montakit (82-90), dos fets que combinats deixen els del Bages a quatre victòries de la salvació, amb set partits per jugar. I la majoria d'ells, duels davant equips de play-off. Una autèntica utopia.

Per trobar l'explicació a la derrota manresana, cal referir-se a Popovic, autor de 19 punts amb cinc triples en l'últim parcial i que ha fos qualsevol esperança manresana de triomf. El croat ha aparegut a escena quan l'ICL feia l'efecte que havia assolit el control de la situació, amb un tercer quart magnífic, ple d'energia en defensa i jugant a la cursa (65-62, 31'). L'equip havia fet un esforç per no desmuntar-se després d'un inici molt titubejant (10-20, 5') i després d'anar un altre cop a remolc en el tercer quart, víctima de les concessions en el rebot defensiu (50-60, 26').

En els locals, el millor ha estat Cvetkovic, amb 20 punts i 4/7 triples. El proper partit de l'ICL serà el 9 d'abril contra el València, també al Nou Congost. El partit de Màlaga de la setmana que ve s'ha ajornat per la disputa de l'Unicaja de la final de l'Eurocopa.