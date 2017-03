El Barça incorpora Nacho Rodríguez com a reforç de Rodrigo de la Fuente

Nacho Rodríguez (Màlaga, 1970) serà el nou mànager de gestió de la secció de bàsquet del Barça, segons ha anunciat el directiu Albert Soler aquest matí. Situat al mateix nivell jeràrquic que el mànager esportiu, Rodrigo de la Fuente, Rodríguez va jugar sis anys al Barça i va coincidir amb Soler en l'època que l'andalús era secretari general de l'esport de la Junta de Andalucía i Soler, el secretari d'estat per l'esport, tots dos amb governs del PSOE. La seva arribada no es pot deslligar de la mala planificació i dels pèssims resultats de l'equip en l'Eurolliga.

Soler també ha anunciat altres novetats. Primer, el relleu de Josep Maria Raventós com a mànager de gestió de les seccions professionals. La seva feina en l'handbol, l'hoquei patins i el futbol sala l'assumeix Xavi O'Callaghan, i Nacho Rodríguez pel que fa al bàsquet. En segon lloc, l'arribada de Manolo Flores com a assessor tècnic de la secció de bàsquet. I, per acabar, la creació de la figura del director de scouting. Albert Soler ha estat molt interessat a remarcar que el model de la secció no es toca (competir pels títols i promocionar jugadors del planter al primer equip)..