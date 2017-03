L'Eurolliga en joc

El València de Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau i l'Unicaja de Màlaga de Joan Plaza s'enfronten a partir d'aquest vespre (20.30 h, Eurosport2) en la final del segon torneig continental, un títol que es decideix al millor de tres partits i que té com a gran premi un bitllet per jugar l'Eurolliga de la temporada vinent.

L'enfrontament serà el cinquè d'aquest curs entre tots dos, amb el 81-77 favorable al conjunt taronja de dissabte passat en partit de lliga. Igual com aquest, els tres anteriors, un altre de lliga i dos del Top 16 d'aquesta Eurocopa, es van resoldre favorablement per al conjunt de la Fonteta: 83-91, 70-78 i 86-62. Com explicaven els dos entrenadors catalans abans de començar la final, el coneixement dels dos equips és tan alt que difícilment hi pot haver sorpreses. “Més que mai, seran els petits detalls els que decidiran”, sentenciava Plaza.

Per bé que és una sèrie de play-off i no una final a partit únic, fer bé les coses senzilles i bàsiques és el que donarà el major nombre de possibilitats de triomf. Controlar el rebot en cistella pròpia, anotar a camp obert, ja sigui en arribada o contraatac directe i no perdre pilotes per evitar perdre ritme ofensiu i punts fàcils del rival.