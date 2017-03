El model rep més reforços

El Barça va fer ahir una roda de premsa sorpresa en què va anunciar que reforça l'estructura de la secció de bàsquet. L'acte va servir per fer la presentació del fitxatge de Nacho Rodríguez, que va ser jugador blaugrana durant sis temporades. Arriba per donar suport a un Rodrigo de la Fuente que perd força en les grans decisions. De fet, fa dos mesos va demanar ajuda i es va sondejar Kiko Martín, exmembre de la federació espanyola, però al final el club va frenar l'operació. L'arribada de Rodríguez ha de revitalitzar la secció i traurà pes a De la Fuente, que, durant l'acte, no va ser a la taula, sinó assegut a primera fila.

Nacho Rodríguez ha estat escollit abans que José Luis Galilea, amb qui el club també es va reunir, en la cursa per trobar el nou mànager de gestió de la secció de bàsquet. Galilea, habitual a la llotja, fa de scout de l'NBA i té relació amb els actuals dirigents blaugrana perquè va ser el president de l'Associació de Veterans del Barça. Ara la presideix l'exjugador Perico Ansa. En l'acte d'ahir també es va anunciar que Manolo Flores, fins ara responsable de les penyes del Barça dins l'anomenat Consell del Palau, passarà a ser assessor esportiu. Qui també guanya importància és Pere Capdevila, responsable del bàsquet formatiu, que en principi hauria de guanyar pes en les decisions.

Canvia de feina Josep Maria Raventós –també en l'acte– que serà recol·locat i farà una altra tasca dins el club. La seva feina en l'handbol, l'hoquei i el futbol sala l'assumeix Xavi O'Callaghan. En l'acte hi havia també a primera fila el capità, Juan Carlos Navarro. Els últims anys, l'entrada d'exjugadors al club ha augmentat, i no només en el bàsquet.

Quants exjugadors hi ha?

En l'esport de la cistella hi ha Roberto Dueñas (a la Masia), Manolo Flores (assessor esportiu), Rodrigo de la Fuente (director esportiu), Nacho Rodríguez (mànager de gestió), Nacho Solozábal (responsable escola de bàsquet), Pere Capdevila (responsable bàsquet formatiu), Jaka Lakovic (tècnic ajudant del Barça B) i Lubos Barton (tècnic ajudant al cadet B).

Del PSOE al Barça

El nou mànager de gestió de la secció de bàsquet va coincidir amb Albert Soler en l'època que l'andalús era secretari general de l'esport de la Junta d'Andalusia i Soler, el secretari d'estat per a l'Esport, tots dos amb el govern del PSOE. Per tant, ja es coneixien. Nacho Rodríguez, quan se li va acabar la feina, va passar després a fer altres feines, com ara comentar partits per Movistar i dirigir dos campus amb l'empresa Improve Basketball, que és d'Aíto García Reneses –ara és a San Antonio veient els entrenaments dels Spurs– i que gestionen Ferran Márquez (exresponsable de comunicació) i Joan Tallada.

Llaneza no en sap res