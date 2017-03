Els Spurs alliçonen els Cavaliers

Els Spurs (57-16) han superat de forma clamorosa (74-103) els Cavaliers (47-26) aquesta matinada, en un partit en què les mancances dels homes de Tyronn Lue han quedat més que mai retratades. Els vigents campions han estat una ombra del que un dia van ser i s'han passejat per la pista de l'AT&T Center sense poder competir en cap moment: 24 punts de diferència en el descans (64-40). Un escenari previsible tenint en compte el baix nivell defensiu dels Cavs en els darrers duels i la paciència i maduresa d'uns Spurs que porten dues dècades sense deixar indiferent a ningú i fent pagar car els errors als seus rivals. Amb un Kawhi Leonard (25 punts, 6 rebots, 6 assistències) brillant i una banqueta de luxe amb Pau Gasol (14 punts, 4 rebots) i Manu Ginobili (12 punts, 3 rebots, 1 assistència), els homes de Gregg Popovich s'han reivindicat com un grup amb recursos suficients com per a sotmetre a qualsevol franquícia i fer-se amb l'anell. Lebron James (17 punts, 8 rebots, 8 assistències) ha estat l'únic jugador a destacar dels de Cleveland, però un cop de colze de David Lee l'ha apartat del partit en el tercer quart. La derrota situa als Celtics com a líders en solitari a l'est.

Per la mínima