L'ombra d'Aíto, al Palau

Podria ser casualitat, però, tenint en compte de qui parlem, no ho sembla. L'ombra d'Aíto torna a sobrevolar el Palau Blaugrana. Els seus tentacles tornen a emergir. Com a jugador, Nacho Rodríguez va arribar al Barça fitxat per Aíto, i Juan Llaneza era el director esportiu del Sevilla quan García Reneses va entrenar l'equip. Abans havien coincidit al Barça i des de llavors tenen una gran relació.

Aíto es va reunir fa deu dies amb Nacho Rodríguez a Madrid per dinar i parlar. El tècnic madrileny estava fent entrenaments amb el bàsquet de base de l'Estudiantes. Rodríguez té l'exentrenador blaugrana com una referència. De fet, Aíto col·labora amb la mateixa empresa que el nou director de gestió del Barça, Improve Basketball. A banda de Nacho Rodríguez, també hi ha altres tècnics que han estat o estan vinculats amb el Barça, com ara Joan Montes, Josep Maria Berrocal (actual ajudant de Bartzokas), David Garcia i Xavi Pascual, fins que va tenir l'oferta del Panathinaikòs. Com a curiositat, amb Improve Basketball també hi ha treballat Saras Jasikevicius, ara tècnic del Zalgiris, que va sonar per a la banqueta del Barça i amb qui Nacho Rodríguez manté una bona relació. El lituà va fer un campus a Barcelona destinat als bases.

Llaneza, no com a ‘scout'

El Barça va trucar ahir a Juan Llaneza per oferir-li el càrrec de director de scouting del Barça. L'asturià, que viu a Oviedo amb la família, encara no ha donat el sí i té clara una cosa: la seva entrada al Barça ha de ser amb poder, no com a scout. La seva experiència com a director esportiu a Girona, Alacant i Sevilla l'avala i, a més, està preparat per al càrrec. El problema és que a hores d'ara el càrrec l'ocupa De la Fuente. Si Llaneza accepta, serà perquè a partir de l'estiu exercirà de director esportiu. De la Fuente té els dies comptats, tot i que li queden dos anys més de contracte. Llaneza també vol gestionar bé la seva sortida dels Spurs.

Director d'entrenadors