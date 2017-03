El factor Dubljevic

No va ser, com era previsible, un partit agraït visualment per a l'espectador. El que hi ha en joc en aquesta final –el títol i, sobretot, el bitllet per a la propera Eurolliga– és massa valuós per fer concessions al rival i, amb el pas dels minuts, tot es va travar més. I en el fang, s'hi va trobar millor el València, que, a banda de collar al darrere al final, va tenir en la inspiració de Dubljevic de l'arc el factor decisiu per apuntar-se el primer punt de la final, al millor de tres. Divendres es jugarà el segon duel, a Màlaga (21 h).

Anades i tornades