Tornen a fer por

Els Warriors (60-14) s'han emportat la victòria (106-113) en la seva visita al Toyota Center contra els Rockets (51-23), en un partit que ens ha deixat diversos rècords històrics: les 200 victòries del tècnic Steven Kerr, el més ràpid de la història en acreditar-les, i les 60 victòries del Warriors per tercer any consecutiu, fet que els situa com el cinquè equip en la història que aconsegueix la gesta, sense oblidar-nos que James Harden s'ha convertit en el primer jugador de l'NBA que supera els 2.000 punts anotats i els 2.000 punts assistits en una mateixa temporada. A banda d'això, el partit l'ha sentenciat els Warriors abans del descans, amb un Curry convertit en MVP (32 punts, 10 rebots, 7 assistències) i aprofitant els errors en les pèrdues i la falta d'encert en tirs exteriors (5/31) dels locals. Amb tot, Harden, que ha acreditat el seu vigèsim triple doble (24 punts, 11 rebots, 13 assistències), ha reconduït el joc del seu equip, que a base de pick&roll i tirs lliures (35/39, 23 més que els Warriors) ha estat capaç de lluitar fins al final del partit, però s'ha quedat lluny de sotmetre els Warriors.

El líder que no abandona

Encara que el TWolves (29-44) ja no es juguen res aquesta temporada, Ricky Rubio (21 punts, 5 rebots, 10 assistències) segueix exercint de líder en cada partit. En la victòria per la mínima contra els Pacers (37-37), el base català ha anotat tres tirs lliures claus (13/13 totals) i ha decidit el partit en els instants finals amb molta sang freda. Rubio és un gran llançador de tirs lliures (82% en la seva carrera) i acredita un 55/56 en els últims onze partits.

La venjança de Nurkic