La doble jornada no enganya

La classificació no enganya i la classificació que recull els deu partits jugats en les setmanes amb doble jornada, tampoc.

El nou format de la millor lliga d'Europa que s'ha jugat mai significava incrementar el nombre de partits i, per tal que sortissin els comptes del calendari, calia programar setmanes amb doble jornada –que en la majoria de casos significava triple per l'enfrontament de lliga del cap de setmana: en l'última setmana d'octubre (jornades 3 i 4), al novembre (7 i 8), a final de desembre (13 i 14), en l'última de gener (19 i 20) i la setmana passada (27 i 28). Superats els esculls, el balanç explica que hi ha hagut vuit equips en positiu, tres amb tantes victòries com derrotes i cinc en negatiu.

La catorzena

La relació entre aquesta classificació i la real té cara de fotocòpia, amb l'única anomalia del Maccabi, rival aquest vespre del Barça. Els israelians, que en cap moment han estat en la cursa per ser al play-off, han acreditat un 6-4, el mateix registre que el Fenerbahçe, l'Anadolu i l'Estrella Roja, dos classificats i un dels dos que aspiren a l'última plaça. A més, només dos equips van guanyar els quatre partits de les jornades inicials (3, 4, 7 i 8): ell i l'Olympiacòs. El Madrid (8-2), el CSKA (7-3) i l'Olympiacòs (7-3), els conjunts més sòlids de la temporada, també han tastat la sobreexigència d'aquestes setmanes, ja que tots tres van ser derrotats en la catorzena jornada (22 i 23 de desembre): el CSKA hi va encaixar la seva derrota més àmplia (-16 contra el Fenerbahçe) i el Madrid i l'Olympiacòs la segona (-12 a Belgrad els de Pablo Laso i -14 a Bamberg els de Giannis Sfairopoulos).

El Barça