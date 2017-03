Pràcticament sentenciat

Els Warriors (61-14) s'han emportat aquesta matinada la victòria (98-110) en la seva visita a l'AT&T Center contra els Spurs (51-23), en un partit trepidant que ha acabat amb una remuntada èpica que demostra el potencial dels californians. Els de San Antonio han sortit endollats en el primer quart (15-0 en 4 minuts) i han arribat a tenir una diferència en el marcador de 22 punts (29-7) que semblava predir un nou correctiu a uns Warriors aparentment desgastats. Res més lluny de la realitat, perquè els homes de Steve Kerr han ressorgit de les seves cendres i han imposat un ritme frenètic al partit que els locals no han pogut seguir en cap moment. Amb un alliberador Green (4 punts, 6 rebots, 4 assistències) en la tasca defensiva i un atac liderat per Curry (29 punts, 3 rebots, 11 assistències) i complementat perfectament amb Thompson (23 punts, 2 rebots), els Warriors han desplegat una exhibició de joc de la qual s'ha fet ressò en tot el país, i d'aquesta manera s'han assegurat pràcticament el lideratge a l'oest el que queda de temporada. Els Spurs, que han anat de més a menys i en molts moments han estat sostinguts per un gran Pau Gasol (18 punts, 8 rebots, 5 assistències), han terminat asfixiats i claudicant, i s'hauran de conformar amb la segona plaça. Tot apunta a que el primer duel en els play-off serà contra els Grizzlies (41-34) de Marc.

