Sense treva

El final de la fase regular es va acostant en la LEB Plata i, per tant, també el desenllaç a la zona baixa, amb els dos equips catalans de la categoria mirant d'eludir el descens a EBA. Amb l'Albacete quasi sentenciat, són quatre els implicats –l'Hospitalet, el CBT, el Gandia i el Zamora– i només un se salvarà. Quan tan sols falten quatre jornades per al final, tot està obert, si bé és cert que l'Hospitalet és el que té la paella pel mànec, l'únic que no ha de mirar de reüll què fan els seus rivals directes.

“Potser una victòria podria ser suficient, però fer comptes a vegades és perillós. És un tòpic, però hem d'anar partit a partit, ja que el calendari que ens queda és molt dur.” Són paraules del tècnic barceloní, Jorge Tarragona, conscient que tenen xarxa perquè disposen d'un marge d'un triomf i l'average respecte al CBT. Això sí, se les hauran en aquest tram final amb quatre dels vuit primers, començant pel líder (Sammic ISB) demà al vespre (20.30 h). De fet, el club ha fet una crida perquè el Nou Pavelló del Centre presenti un ple similar al de les fases d'ascens del curs passat. Allà ha obtingut el gros de les victòries enguany (7-5 fins ara) i serà clau ara perquè hi jugarà tres de les últimes quatre jornades.

L'Hospitalet s'ha hagut de sobreposar a la lesió de San Epifanio (11,6 punts i 2,8 assistències en gairebé 30 minuts), però la va poder cobrir-la abans que es tanqués el mercat, amb Vucicevic. Però el salt de qualitat els l'ha donat Todorovic (7,2 punts i 5,4 rebots en 19 minuts i 9 partits). “Necessitàvem un cinc pur i ell ens ha donat tot el que volíem”, va explicar Tarragona, que admet que no l'ha sorprès el fet de patir fins al final: “Vam fer forat fa algunes setmanes, però també era per un calendari més propici. Ara el tenen els rivals.”

Supervivència

Un dels equips que ha d'estar pendent del resultat de l'Hospitalet és el CBT, que ha tingut infinitat de maldecaps físics enguany, amb l'afegitó de no tenir diners per substituir (ni de manera temporal) els lesionats. Ara, però, ha buidat la infermeria –Outerbridge podria tornar demà (19 h)– i s'ha rearmat de moral. “Fa un mes, tot ho vèiem molt lluny, però tenim la possibilitat aquesta jornada fins i tot d'empatar-los si guanyem i ells perden”, diu Berni Álvarez, tècnic tarragoní, que afegeix: “Nil Sabata i Ferran Torres han estat els únics pivots purs els últims partits i ens n'hem sortit, amb Salim [Gloyd] jugant de quatre o fins i tot, el Marc Giménez [1,95 m]. Tinc bones sensacions, però hem d'estar molt bé aquest darrer mes. Potser ens faran falta tres triomfs.” Álvarez no oblida que aquesta jornada hi ha un Gandia-Zamora i que el vencedor en sortirà reforçat. En aquest sentit, tant el CBT com l'Hospitalet volen un triomf local, ja que li tenen l'average guanyat.

La zona de baix

Equip Pts PJ PG PP PF PC

11. A. Lleó 38

26 12 14 1936 1974

12. L'Hospitalet 35

26 9 17 1847 2021

13. CBT 34

26 8 18 1956 2057

14. Gandia 33

26 7 19 1953 2080

15. Zamora 33

26 7 19 1987 2123

16. Albacete 32

26 6 20 1855 2053

Jornada 27 (01-04-17)

CBT - Agustinos Lleó Gandia - Zamora L'Hospitalet - Sammic ISB

Jornada 28 (08-04-17)

L'Hospitalet - CBC Valladolid Morón - Gandia Zamora - CBT

Jornada 29 (16-04-17)

Navarra - Zamora CBT - Morón Gandia - Lucentum Granada - l'Hospitalet

Jornada 30 (22-04-17)