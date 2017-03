Comiat en família

Davant de 3.037 incondicionals, ahir més que mai per la situació i per la nul·la transcendència del partit –evidentment la pitjor entrada des de fa molt temps–, el Barça va tancar la paradeta de l'Eurolliga al Palau en una temporada decebedora. En l'últim partit europeu va anar convocat Kurucs en lloc de Munford, una decisió que pot ser la primera declaració d'intencions: tant per tant, millor un de casa. Ahir del planter també hi havia vestits de carrer Font i Peno, com a premi per haver ajudat l'equip aquest curs. Bartzokas ha utilitzat fins a 19 jugadors.

El matx va començar amb un 7-0 que obligava Ainars Bagatskis a demanar el seu primer temps mort ja en el minut 2. Els blaugrana van situar un 10-0 evidenciant que el rival que tenia al davant, el Maccabi, el tercer pitjor equip de l'Eurolliga, no tenia el nivell per venir a fer més sang de la situació del Barça. Els israelians, però, van reaccionar i, tot i mantenir-se a la ratlla dels 10 punts (23-11) durant els primers 16 minuts van ser dos triples seguits de Nimrod Levi que van fer que el Maccabi se situés a un sol punt (33-32). Però, a diferència d'altres ocasions, els pocs valents que van anar al Palau no tenien ni ganes de fer més llenya. El Barça arribava al descans després d'un 7-0 final amb Tomic dominant a la zona –Faverani va tornar a ser baixa i no va poder jugar contra el seu exequip–, mentre que Oleson, Koponen i Vezenkov ajudaven des del perímetre.

En el segon temps, un triple d'Oleson situava el màxim avantatge del matx (43-32). Però el Barça era poc sòlid en defensa, i un triple de Landesberg al límit del tercer quart ho deixava tot obert abans del darrer període (58-54). El Barça en va tenir prou en els tres minuts d'inspiració per trencar el matx (67-56). O això semblava. Perquè els israelians van aprofitar les facilitats del Barça per tornar a posar-se dins el matx (71-69). Al final, intercanvi de tirs lliures i amb 74-71 Mekel va errar el triple que hauria forçat la pròrroga tres segons abans del final. El Barça va jugar els últims tres minuts sense un cinc, amb Vezenkov i Claver dins la zona. Navarro, 0 minuts en el segon temps.