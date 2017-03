La prova del cotó fluix

En una temporada amb tant titubeig, encadenar tres triomfs no és poca cosa al Barça Lassa. Encara que siguin a casa. De fet, no assolia una ratxa similar des de feia gairebé tres mesos, quan en va enllaçar quatre entre el 23 de desembre i el 2 de gener. La sempre difícil visita a Las Palmas és tot un repte per als blaugrana, i més ara que els canaris es troben en el millor moment del curs. Amb un sol partit per setmana, estan clarament en alça i tenen avui l'oportunitat de fer història en la Lliga Endesa, ja que mai fins ara han pogut obtenir vuit triomfs seguits en la competició.

El duel també té transcendència en la taula, perquè tots dos empaten a victòries i, amb el resultat de l'anada (79-78 al Palau), el que guanyi en sortirà molt reforçat. Almenys per acabar entre els quatre primers. Faverani i Doellman són baixa, mentre que els locals recuperen Báez.