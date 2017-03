La Fonteta decidirà

Tot a una sola carta. L'Unicaja no va donar ahir ni la més mínima possibilitat al València de liquidar la final, i tot es resoldrà dimecres (20.30 h) a la Fonteta. El guanyador tindrà motius més que de sobres per celebrar-ho. Aixecarà el títol de l'Eurocopa i, a més, tindrà ja el bitllet garantit per a l'Eurolliga de cara el curs 2017/18. Tots dos han ajornat els seus partits de cap de setmana en la Lliga Endesa i tenen al davant cinc dies per preparar a fons un enfrontament que els pot marcar aquest curs i el següent.

Dues velocitats

Com era previsible, l'equip verd va sortir al parquet a menjar-se el món. La seva energia i voracitat, no només al darrere, sinó a l'hora de buscar el rebot ofensiu, van atropellar el rival, excessivament tou. Ja fos per fora o per dins –magnífica feina d'Okouo donant relleus de qualitat i minimitzant la baixa per lesió de Musli–, l'Unicaja dominava la situació i va obligar Pedro Martínez a aturar el partit (21-11, 8'). L'entrada d'Oriola i de la resta de la segona unitat van donar un plus al València, que, per fi, semblava que podia donar resposta a l'activitat local. Fins i tot, oferia rèplica quan intentaven estirar el resultat a cop de triple. Però, els taronja no podien amagar la seva incomoditat, i la prova més eloqüent era la impossibilitat de tancar el rebot al seu cèrcol. Tant Brooks com Omic –a la mitja part sumaven entre tots dos 7 rebots d'atac– no només dominaven a la pintura, sinó que en treien rèdits d'una manera contínua. I els locals van arribar al descans amb un +9 (43-34), gràcies a un triple des de la cantonada després d'una bona circulació de pilota.

Sense resposta