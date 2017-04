En joc la victòria i la calma

El triomf a la pista del Betis necessita una revàlida avui contra l'Obradoiro per mantenir tot el seu valor. La Penya segurament no caurà als llocs de descens ni perdent, però en aquest cas tindrà tots els desempats perduts amb els gallecs i entraria en una fase de pressa per sumar les victòries necessàries per evitar el pànic davant les dues últimes jornades, en les quals el Joventut ha de visitar el Madrid i assistir a la resta de partits de la jornada 34 sense poder fer-hi res, ja que descansa. Perillosíssima situació que s'evitaria amb una victòria avui. Recuperar el basket average (80-67 a Santiago) seria de nota.