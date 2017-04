El Cadí perd el partit decisiu i no jugarà el ‘play-off'

El Cadí la Seu no jugarà el play-off de la Lliga Femenina. L'equip alt-urgellenc no ha pogut fer la feina a la seva pista i ha perdut per 68-75 contra el Bembibre, que no s'hi jugava res. A més, el pla B tampoc no ha funcionat perquè l'Spar Citylift Girona ha perdut a la pista del Guipúscoa en un partit força apàtic (57-50).

A la Seu, el Cadí no ha fet mai la sensació que pogués guanyar. Sempre a remolc (mai ha anat a davant en el marcador), el segon quart ha estat letal (del 19-22 al 27-42) i amb el 39-61 (29') ni l'èpica semblava una solució. Però el Cadi s'hi ha posat. H retallat a 14 punts (47-61) i el temps mort del Bembibre tampoc l'ha aturat (56-63, a 4:40). En aquests moments l'Spar perdia de 8 punts a Sant Sebastià (48-40). Dues pèrdues seguides i dos tirs fallats pel Cadí li han estroncat totes les possibilitats, tot i tres triples seguits de Bahí, Vilaró i Tània Pérez, que han arribat tard (65-70).

L'Spar, per la seva banda, ha jugat a un nivell molt baix. El màxim anotador de la lliga s'ha quedat en només 50. L'Uni, però, ja tenia la segona plaça garantida i jugarà les semifinals.