Malson, també en l'ACB

Aspirar encara a guanyar la lliga ACB. Va ser la declaració d'intencions dijous al Palau de Nacho Rodríguez, nou home fort de la secció, que va viatjar a Gran Canària amb Rodrigo de la Fuente. Vist l'espectacle d'ahir –dels locals, és clar– es fa difícil creure-hi. Per a l'afició, per als gestors i fins i tot per als mateixos jugadors. Els mals endèmics van ser-hi, a l'illa, contra un rival que va escombrar l'equip de Bartzokas en una primera meitat mediocre i va aconseguir el rècord històric de victòries seguides del club en l'ACB: vuit.

El vendaval inicial de triples, amb rèplica provisional del Barça, va ser l'avís inicial d'un Herbalife inspirat i concentrat, però, el més important, agressiu i ambiciós a darrere. Unes prestacions defensives que van estar molt lluny de les que oferia el conjunt blaugrana, en constant fase de depressió i menjant-se una porta enrere rere l'altra. El 6/8 de 6,75 local va venir acompanyat per set pèrdues del rival –els de Casimiro són els primers en recuperacions– i també un alt percentatge de dos. Flash agressiu i llarg en el bloqueig directe –a vegades amb traps–, recuperacions en primeres línies i rotacions solidàries i efectives en les ajudes. A més, amb un McCalebb immaculat (4/4 de dos i 2/2 en triples) que es va menjar un inofensiu Rice. El còctel va ser explosiu: 29-18 al final del primer quart. En el segon, el físic, l'actitud i el discutible talent va continuar fent minvar el mateix Barcelona de l'Eurolliga. Va ser el torn de Kuric (3/3 de sortida). I com que enguany les desgràcies no arriben soles, tècnica a Bartzokas i lesió al turmell d'Oleson. Només Tomic donava un mínim to adequat. Però el 50-29 en el minut 7 començava a fer mal. 10/14 en triples en el descans i 54-37. La cançó de l'enfadós.

La relaxació illenca va afavorir després de la represa un intercanvi de cistelles en què Aguilar, l'amo del pick and pop, feia el seu quart triple sense error per mantenir el Barça a ratlla. Rice apareixia per generar i anotar, però Planininc, amb 10 punts seguits, mantenia el +17 per als canaris al final del tercer quart. En el darrer va arribar el maquillatge amb la irrupció anotadora de Navarro, ara ja vuitè històric en minuts de la lliga. Una reacció estèril davant del mestratge d'Oliver i companyia, que van deixar retratada la realitat d'aquest Barça.