La frustració del Cadí

El Cadí la Seu no jugarà el play-off de la Lliga Femenina. L'equip alt-urgellenc va perdre per 68-75 contra el Bembibre, que no s'hi jugava res, i a més l'Spar Citylift Girona, que li podia donar un cop de mà, va perdre a la pista del Guipúscoa, que sí que s'hi jugava accedir al play-off i que va aprofitar la falta de motivació de les gironines (57-50).

El Cadí mai no va fer la sensació de poder guanyar. Des del 0-2 inicial va anar sempre al darrere en el marcador (17-22 en el primer descans). En el segon quart va començar a perdre el nord (del 19-22 al 27-42) i a final del tercer període semblava noquejat (39-61). Però el caràcter de l'equip, la ràbia de Bahí i Tània Pérez primer (47-61 i temps mort del Bembibre a 4:40 del final) i després tres triples seguits (Bahí, Vilaró i Tània Pérez) li van donar un alè de vida (65-70) que dues pèrdues i dos llançaments errats en els quatre atacs posteriors li van acabar de treure.