El MoraBanc venç a pesar de tot (87-83)

El MoraBanc Andorra (13-12) manté intactes les seves aspiracions de jugar el «play-off» després de vèncer aquest migdia el Movistar Estudiantes (10-16) per 87-83. L'equip de Joan Peñarroya, molt correcte en la defensa sobre Jackson (11 punts), ha tingut en Beka Burjanadze (20) i Albicy (14) els millors homes.

En el quart inicial l'equip ha trobat clarividència ofensiva gràcies al primer moment d'inspiració del base francès (8 punts), perquè si bé Shermadini ha anotat (6), Balvin l'ha lligat prou bé en curt. Tampoc ha estat dolenta la defensa tricolor sobre Jackson, però el francès ha llegit i ha assistit. Entre això i els problemes per tancar el rebot defensiu, 22-20. Després, el MoraBanc ha continuat sense segellar el rebot en la cistella pròpia –11 punts visitants en segon al descans–, Arteaga i Fernández han donat color a les rotacions de Salva Maldonado i l'equip, afectat també per les pilotes perdudes (6 en el parcial), veia com els madrilenys anaven als vestidors amb 35-40 al seu favor.

Tornant, els de Joan Peñarroya han localitzat encert forçant el joc a camp obert (47-46), però defensivament no han ofert respostes adequades i Grimau (9 punts en el tram) i de nou Fernández ho han evidenciat (49-61, 28'). El ritme ofensiu trobat per l'Estudiantes ha estat possible, també, per les pèrdues que ha tornat a provocar –les tres faltes de Shermadini han fet encara més espès l'atac local. Feliçment, el MoraBanc ha sabut passar el mal moment endurint el joc al darrera i assolint un 7-0 per tancar el tercer període (56-61).

Conscients que el pitjor havia passat, l'equip i la Bombonera han crescut i Beka, sempre molt còmode en aquests escenaris, ha acabat de reanimar l'Andorra amb tres triples (72-70, 34'). Shermadini ha tornat però li ha costat imposar-se a Suton i Savané –Balvin s'havia lesionat en el tercer quart– i, nerviós perquè entenia que els àrbitres no el respectaven, ha comès una antiesportiva a 3:20 –ha estat també la seva eliminació– que ha permès els madrilenys situar-se 75-80. De nou, la determinació de Beka ha rescatat l'Andorra (82-80, 38') i, tot i que Cook ha tornat a avançar l'Estudiantes, l'esperit del jove georgià, les últimes defenses i dos tirs lliures de Jelinek a 9,2 segons (87-83) han sentenciat.

El proper partit de l'equip serà dissabte, també a casa (19 h), contra l'Iberostar de Tenerife.