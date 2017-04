La Penya es complica la permanència

El Divina Joventut ha fallat contra un rival directe com l'Obradoiro (82-83) i d'aquesta manera es complica i molt el seu camí cap a la permanència. Els verd-i-negres no han tingut continuïtat i amb 4,8 segons pel final no han aconseguit ni fer el tir guanyador perdent la pilota. Els de Diego Ocampo tenen ara sis jornades per davant -Gran Canària, Bilbao i Manresa a Badalona i viatjar a Saragossa, Vitòria i Madrid- on haurà de sumar victòries per intentar no baixar a la LEB.

Quant el matx la Penya li ha costat entrar dins el partit (3-15) però ha sabut reaccionar amb un parcial de 20-2 que li ha donat avantatge (27-22). Però el Divina Joventut no ha tingut continuïtat i abans del descans ha rebut un 2-14 que ha fet que marxés al vestidor amb desavantatge (32-38). Al tercer quart els gallecs han agafat 12 punts de renda (32-44). La Penya però ha reaccionat i ha aconseguit empatar el matx abans dels últims cinc minuts (67-67) amb un Albert Ventura immens. Al tram final però els badalonins han encaixat massa cistelles fàcils i en un final a cara i creu en l'última possessió la Penya ha acabat perdent la pilota.