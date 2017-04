Respostes per a tot

Ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, fins a l'empat a 83 a menys d'un minut per acabar. L'equip defensa, els jugadors i la Bombonera, i provoca un mal tir a l'Estudiantes i agafa el rebot defensiu. I amb ell i menys de quaranta segons, la possessió acaba en cinc amb una cistella en contracop de Beka Burjanadze.

Els seus millors dies van ser fa temps, però el MoraBanc Andorra no renuncia als seus principis perquè sap que és així com els recuperarà: atacant curt i amb convicció, jugant en vertical. És així com tornarà a sentir el joc del desembre i el gener i a jugar el play-off. Amb personalitat.

Ahir, tant les pilotes perdudes com la precarietat en el rebot defensiu –23-16 en la cistella pròpia– i el mal dia de Shermadini –incòmode, eliminat després d'una antiesportiva– van mutilar-li el joc, però els tricolor hi van arribar. Encomanats a la inspiració d'Albicy i a la resolució de Beka, i amb bones defenses en els moments importants –quan el Movistar havia partit el marcador 49-61 i en l'últim minut de partit–, l'equip de Joan Peñarroya va sumar l'onzena victòria en dotze partits a casa.

Mai por, amb esperit