Es compliquen molt la vida

El Divina Joventut es va complicar ell solet la vida i el camí a la permanència. Una victòria contra l'Obradoiro ahir li hauria donat dues victòries de marge contra un rival directe. Però la derrota fa que els gallecs el superin, li guanyin el basket average i, a més, obliga la Penya a haver de sumar contra rivals complicats com la setmana vinent contra un Gran Canària que ha aconseguit vuit victòries seguides. No es pot dir que la Penya regalés la victòria però en les accions decisives va estar nefast en defensa, va donar facilitats i va permetre que l'Obradoiro anotés en gairebé tots els últims atacs. L'èpica, reflectida en Ventura, que va protagonitzar accions de líder, va acabar sent insuficient. Ara els de Diego Ocampo ja saben que els tocarà patir fins al final.

La posada en escena havia estat nefasta per als verd-i-negres, que van encaixar un 3-15 que es va mantenir fins al 7-19. La reacció va anar lligada a la intensitat de la segona unitat formada per Dimitrijevic, Ventura, Sturz i Gielo, que va fer que el parcial de reacció fos increïble: 20-3 (27-22), però dos triples seguits de McConnell van liderar un parcial de 2-14 abans del descans (32-38).

La sortida de vestidors tornava a ser clau i un 0-6 va tornar a establir el màxim desavantatge (32-44). Però va aparèixer Bogdanovic –en el segon temps va fer 16 punts– per anar retallant i es va arribar a un final d'infart gràcies a la casta de Ventura. Els verd-i-negres defensivament eren tous; tot i així amb 82-83 a 4,8 segons del final Ventura va robar la pilota en un servei de banda de l'Obradoiro. El regal gallec, però, no el va aprofitar la Penya perquè Bogdanovic es va menjar la pilota. El Palau es va deprimir.