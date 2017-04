La batalla es trasllada a l'est

Després de dues pròrrogues, els Cavaliers (49-27) s'han emportat la victòria (135-130) contra els Pacers (37-40) en un partit sensacional en què tots dos equips han jugat al límit. LeBron James i Paul George, respectivament, han protagonitzat un duel d'alts vols i han acreditat una de les seves millors actuacions de la temporada. James ha acreditat el seu onzè triple doble del curs (41 punts, 16 rebots, 11 assistències) i ha igualat els 787 partits seguits de Kareem Abdul-Jabbar, mentre que George (43 punts, 9 rebots, 9 assistències) ha fet de líder incansable dels d'Indiana, que d'estar a punt d'emportar-se la victòria han passat a encadenar la quarta derrota i a complicar-se la classificació per al play-off. D'altra banda, els Celtics (50-27) han guanyat còmodament (94-110) els Knicks en un partit que els serveix per mantenir el lideratge a l'est. “Mai havia guanyat 50 partits en la meva carrera a l'NBA i m'alegra molt que ho haguem aconseguit”, ha reconegut Isaiah Thomas. A falta de cinc-sis jornades, la batalla s'ha traslladat a l'est i ningú es pot permetre cap error. El factor pista es cobeja més que mai i, a l'horitzó, Pacers, Heat i Bulls com a principals candidats en l'enfrontament de primera ronda.

Els Warriors agafen embranzida

Un fantàstic Curry (42 punts, 1 rebot, 8 assistències) lidera els Warriors (63-14) a una nova victòria (139-115), aquest cop contra els Wizards (46-31). Els homes de Steve Kerr han agafat embranzida i s'han tornat imparables. Encadenen onze partits sense conèixer la derrota i acrediten 203 victòries des que el tècnic va arribar a la banqueta fa tres temporades –igualen la marca dels Bulls de Michael Jordan–.

Veure per creure