Noensrendirem

El disgust del Divina Joventut contra l'Obradoiro ha durat un dia a la plantilla verd-i-negra. Ahir mateix van girar full per afrontar el repte que tenen al davant amb màxima motivació. El club ha generat una etiqueta amb el lema No ens rendirem, el missatge que hi ha dins el vestidor verd-i-negre. Ahir, amb la calma, el tècnic, Diego Ocampo, va analitzar què li passa a l'equip: “Ens col·lapsem fruit de la situació, els joves no estan acostumats a jugar finals i això és el que fa que hi hagi situacions de partit que ens costen la victòria.” El paper dels veterans també és decisiu i quan els referents no tenen un dia complet l'equip ho nota molt. Ocampo manté el seu discurs: “Queden sis jornades i tot és a les nostres mans, ara ja no n'hi ha prou de competir perquè hem de guanyar, però em fa ràbia perquè l'ambient és molt bo.”

El tècnic descarta intentar fer coses diferents en el dia a dia: “Hem fet moltes coses perquè l'equip millori i no canviarem ara el dia a dia perquè podria generar més pressió; sincerament, crec que ens en sortirem, necessitem un bon triomf per fer un clic mental i diumenge contra el Gran Canària pot ser un bon dia.”

El capità, Albert Ventura, va una mica enllà: “És cert que en el partit a Saragossa ens hi juguem molt, però ho assolirem amb la nostra gent a l'Olímpic; ens sap greu perquè s'estan bolcant en l'equip i els estem fallant, tenim un deute amb ells i intentarem regalar-los els triomfs contra el Gran Canària, el Bilbao i el Manresa i salvar-nos junts.”