Adaptar el joc al resultat

L'Actel Força Lleida és l'únic equip català que encara manté aspiracions de jugar el play-off . Escasses, després de les últimes derrotes contra el Marín (73-79) i el Palma (92-82), però reals: amb quatre jornades per jugar, l'equip de Borja Comenge és a dues victòries del novè i té el dèficit en el cara a cara amb l'Ourense, el Corunya i el mateix Palma.

“Som conscients que ho tenim molt complicat. Ens penalitza molt la diferència de punts perduda contra la Corunya i el Palma. I esperant l'enfrontament directe amb l'Ourense, necessitem no fallar en cap partit”, reconeix Comenge. Però apunta: “El fet de seguir vius ens ha de servir de motivació per tornar a jugar a un nivell suficient per guanyar el proper partit. Aquest és el nostre al·licient. Per nosaltres és una sort poder seguir mirant amunt i treballar amb motivacions més enllà de les que ens imposem diàriament.” Acabi com acabi, considerant els obligats canvis soferts en una posició tan crítica com la de base, la temporada de l'equip de Barris Nord haurà estat sensacional.

No hi haurà tracte si no es guanyen els partits que resten, però és obligat mirar també el trajecte final dels rivals. “L'Ourense és l'únic amb el qual hem de jugar i depèn de nosaltres que pugui perdre un partit. A més, tot i ser difícil, hi ha el tema de l' average . Molt difícil [-16], però ho hem de tenir present”, explica el tècnic. “Tots tenen un calendari complicat perquè ara tothom es juga alguna cosa, però també hem de ser realistes: el nostre és molt i molt difícil. Les sortides, per exemple: el Barça, possiblement el millor equip de la segona volta, i a Logronyo en l'última jornada, contra un equip que es jugarà el descens i que a casa ens va vèncer de 24.”

Durant la temporada, el principi que ha modulat el tarannà de l'equip ha estat el creixement, l'evolució i la millora del joc segons les circumstàncies. Aquesta ha estat la clau i també l'èxit. “El nostre principal dèficit en aquestes trenta jornades no ha estat ni el nivell de joc ni la dinàmica de treball. Per això han estat menys les vegades que hem estat per sota de l'esperat que les que hem estat per sobre i hem tret victòries de molta qualitat.” Arribats fins aquí, però, és el resultat el que ha passat a ser primordial i l'equip no ha estat capaç d'assumir-ho del tot bé. “Quan hem encarat els partits amb un afegit de pressió, pensant més en el resultat que no en el joc i en el creixement a mitjà i llarg termini, no hem tingut el punt d'efectivitat i maduresa d'un equip sòlid. Ens ha faltat ser llestos i saber jugar amb els punts febles del rival. O jugar els moments crucials de partit amb pragmatisme. Des del moment que hem deixat enrere el perill del descens i hem mirat amunt, hem patit aquesta mancança.”

Va passar fa dues jornades i també diumenge a Palma, però Comenge és positiu. “Vam estar millor que contra el Marín, on segurament des del cos tècnic no vam saber tocar la tecla adequada perquè els jugadors i nosaltres gestionéssim bé els mals moments del partit. Diumenge vam perdre, però vam pujar dos graons en aquest sentit de la competitivitat. I el que hem de fer és enfocar els quatre partits seguint la línia mostrada a Palma.” Adaptar el joc al resultat. “Això és el que ara té sentit per nosaltres: fer el següent pas i saber gestionar tot el partit pensant només en el resultat. És el que ens falta per arrodonir la temporada. Tenim quatre oportunitats; si entrem al play-off, benvingut sigui, si no, ens haurà servit com a experiència. Segur que tots en traurem alguna cosa positiva.”