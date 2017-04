Més que un títol en joc

Ja no hi ha xarxa ni cap altra oportunitat per al perdedor. La Fonteta serà escenari avui (20.30 h, Teledeporte) de l'últim capítol de l'Eurocopa d'aquest exercici, el que decidirà quin equip s'endú el títol. El València i l'Unicaja s'ho jugaran a una carta, amb l'afegitó de rebre un premi majúscul com és el passaport cap a l'Eurolliga de la temporada que ve. Tots dos tenien aquesta fita, la de tornar a l'elit europea, entre cella i cella quan va començar el curs.

Si bé parlar de favoritismes és sempre agosarat, el bagatge dels taronja com a locals entre l'Eurocopa i la Lliga Endesa s'ha de tenir present. Acredita 23-2, i les dues derrotes van ser a l'octubre (Madrid i Hapoel Jerusalem). Ja són 22 victòries seguides i avui tot el seu públic donarà un plus –s'han convocat els aficionats a la Fonteta dues hores abans del salt inicial– a la recerca del quart títol en la competició. Per al partit d'avui, Pedro Martínez recuperarà Diot, baixa en el darrer mes i mig per culpa d'una fasciïtis plantar. “Ja s'ha entrenat amb el grup i el considero alta; una altra cosa són els minuts que jugui perquè ara no té ritme de competició”, va dir el preparador, molt taxatiu quan se li va preguntar sobre l'estat de Sastre, que arrossega un cop del segon partit, a Màlaga: “Dels que estan tocats, com que no som de plorar, no en diem res perquè jugaran.”

Pell de xai