Amb molts deures per fer

El Fenerbahçe no ha fet els deures durant el curs i arriba a l'examen de setembre, en què haurà de guanyar i esperar altres resultats per assolir l'objectiu inicial, que era tenir el factor pista en els quarts. Els de Zeljko Obradovic han encadenat tres derrotes, alguna de greu com la que van patir a casa contra el Maccabi, i ara poder acabar quart depèn de vèncer avui el Barça i esperar altres resultats. El Barça Lassa però té altres guerres ara mateix perquè necessita recuperar sensacions de cara al tram final de la lliga. L'expedició blaugrana va viatjar ahir amb els joves Stefan Peno i Kurucs per cobrir la baixa de Renfroe (als Estats Units pel naixement del seu fill) i per les molèsties físiques que arrossega Oleson i que han fet que quedi sense possibilitats de poder participar en el matx. Un dels al·licients del partit és veure si Navarro assolirà els 4.000 punts en l'Eurolliga. N'hi falten 4. El seu company Vezenkov l'elogia: “Navarro és un gran jugador, i després de vint anys segueix jugant molt bé i és una llegenda.” En la primera volta al Palau Blaugrana, els d'Obradovic van guanyar (72-73). L'italià Datome, amb problemes a l'espatlla, està quasi descartat, però l'equip turc té jugadors de nivell.