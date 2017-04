La batalla de la continuïtat

A la Seu voldrien haver jugat ahir al vespre, però la temporada ja se'ls ha acabat. Van fallar dissabte contra el Bembibre i fins a finals d'agost queden cinc mesos llarguíssims per assolir el mateix objectiu que s'ha escapat en les últimes temporades: assegurar al màxim la continuïtat d'un bloc. De moment, el club ha ofert la continuïtat a l'entrenador, Joan Carles Pie, i a cinc jugadores: Belén Arrojo, Georgina Bahí, Svenja Brunckhorst, Tània Pérez i Andrea Vilaró. És a dir, a les dues bases i a l'escorta, l'alera i l'alera pivot titulars.

Tan sols que renovin dues o tres jugadores, ja serà més que en els tres estius anteriors. Fa un any van marxar quatre peces bàsiques: Laura Gil, Tamara Abalde, Sandra Stanacev i Nicole Romeo. L'estiu del 2015 es van haver de substituir les dues bases (Ana Suárez i Hind Ben Abdelkader), l'alera titular (Marlou de Kleijn) i dues rotacions (Syll i Tanner), i un any més enrere va marxar, de cop, el cinc titular (Asurmendi, Revuelto, Parham, Sofia Silva i La Nedra Brown).

Aquesta volatilitat de la plantilla és una de les raons que han impulsat el tècnic, Joan Carles Pie, a demanar uns dies per respondre a l'oferta que el club li va fer arribar fa setmanes. “L'evolució de la temporada ha tingut un sentit positiu tot i la mala sensació del final, que va ser un fracàs perquè ho teníem a les nostres mans i jugàvem a casa, i vam fallar, tot i que ens queda la sensació que el Bembibre va jugar aquell partit com si s'hi jugués la vida, i en les jornades anteriors no havia estat així. Però els nostres objectius inicials estaven aconseguits perquè el nostre disseny inicial d'equip no aspirava a aquestes fites”, explica Pie.

“Hem tingut moltes limitacions, vam perdre gent i ens va costar trobar peces”, hi afegeix Pie, que vol tenir més informació, com ara quines de les jugadores a les quals es vol renovar estan predisposades a continuar i quants diners destinarà el club a la plantilla. “Cada vegada hi ha més clubs que aconsegueixen apujar el pressupost”, constata.

“He d'analitzar si amb el que plantegi el club podem ser competitius”, conclou Pie, convençut que la localització de la Seu d'Urgell sovint és una dificultat afegida per atreure jugadores.