Màlaga somriu

Arraconat de la pista físicament i emocionalment, a camp contrari, sense un home gran per la desqualificació d'Omic i amb 56-43 en contra amb poc més de nou minuts per jugar, l'Unicaja de Joan Plaza va renéixer ahir a la Fonteta exemplificant com feia temps que no es veia allò que la inferioritat crea monstres. Va ressorgir del no-res i va enlairar el títol de l'Eurocopa, guanyant la final tal com havia fet en els quarts i en les semifinals, amb el factor camp en contra.

En aquest cas, aprofitant-se del col·lapse del València, monumental, de comparació impossible, una aturada cardíaca i cerebral en tota regla que va deixar en estat de xoc el santuari taronja.

Increïble